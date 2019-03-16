Від початку доби на Донбасі зберігається режим тиші

Втрат серед українських військових немає

С начала текущих суток, 16 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 обстрелов позиций Объединенных сил со стороны пророссийских боевиков не фиксировалось. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, что вчера, 15 марта, российские оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. При этом враг использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов ни один из украинских военных не пострадал. По данным разведки, 15 марта двух оккупантов было уничтожено.

РБК-Украина писало, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта, пересекли 45 тыс. лиц и 5,5 тыс. транспортных средств.

Кроме того, 15 марта на пунктах пропуска на Донбассе умерли двое граждан Украины. Инциденты произошли на КПВВ "Новотроицкое" и "Майорск".

Добавим, беспилотный летательный аппарат "Фантом-4" незаконных вооруженных формирований был сбит возле населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области.