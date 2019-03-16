Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 45 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Потік через КПВВ на Донбасі зростає

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 15 березня, перетнули 45 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що потік через КПВВ на Донбасі характеризується зростанням, зокрема, пункти пропуску перетнули 45000 осіб і 5500 транспортних засобів:

"Майорське" - 10425 осіб і 1160 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9990 осіб і 1620 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8945 осіб і 1480 транспортних засобів;

"Гнутове" - 5320 осіб і 1120 транспортних засобів.

"Станиця Луганська" - 10240 осіб.

В даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/70; "Мар'їнка" - 10/70; "Новотроїцьке" - 0/40; "Гнутове" - 20/25.

Нагадаємо, вчора на Донбасі в чергах на КПВВ померли дві людини. За даними прес-центру ООС, на пунктах пропуску "Майорск" і "Новотроїцьке" двом чоловікам стало погано, медикам не вдалося врятувати їх.

Раніше також стало відомо, що КПВВ "Новотроїцьке" закриють на один день.