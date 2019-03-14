На Донбасі українські військові збили безпілотник бойовиків

Бойовики намагалися використовувати БПЛА з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів ООС
Безпілотний літальний апарат "Фантом-4" незаконних збройних формувань був збитий біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).
Повідомляється, що бойовики намагалися використовувати квадракоптер з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів ООС.
"З метою уточнення побудови системи оборони підрозділів Об'єднаних сил противник намагався використовувати БПЛА типу квадракоптер "Фантом-4. Завдяки узгодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинено на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
В даний час БПЛА передано спеціальним підрозділам для вивчення зібраної ним інформації.
Фото: збитий БПЛА (facebook.com/pressjfo.news/)
Нагадаємо, раніше російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Додамо, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом доби станом на ранок 14 березня двоє українських військових отримали поранення.