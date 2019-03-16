За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 15 березня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших військ були обстріляні двічі: з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Новоселівка Друга; з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станових гранатометів - поблизу села Широкиного.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв наші позиції: двічі, з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем - у районі села Кримське; з протитанкового ракетного комплексу - біля населеного пункту Новозванівка та зі стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у неділю, 17 березня, на КПВВ "Новотроїцьке" у зв'язку з реконструкцією не буде проводитися пропуск громадян через лінію розмежування.