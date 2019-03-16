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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 07:25
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 15 березня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у  Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших військ були обстріляні двічі: з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Новоселівка Друга; з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станових гранатометів - поблизу села Широкиного.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв наші позиції: двічі, з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем - у районі села Кримське; з протитанкового ракетного комплексу - біля населеного пункту Новозванівка та зі стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Нагадаємо, у неділю, 17 березня, на КПВВ "Новотроїцьке" у зв'язку з реконструкцією не буде проводитися пропуск громадян через лінію розмежування.

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Теми: Новини ООС
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