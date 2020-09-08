ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі підірвались на міні двоє військових, їх госпіталізували

Донбас, Вівторок 08 вересня 2020 13:47
На Донбасі підірвались на міні двоє військових, їх госпіталізували
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбасі підірвались на міні двоє українських військових. Бійці отримали бойове травмування.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"8 вересня в Донецькій області внаслідок підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий - Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області. Ще один отримав поранення.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що в реакції української сторони на загострення на Донбасі і порушення режиму припинення вогню є деякі речі не для засобів масової інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Донбасмина
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся