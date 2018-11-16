Розпочала роботу комісія стратегічного партнерства США-Україна

Фото: засідання комісії Україна-США (twitter.com/pavloklimkin)

Комісія засідає у Вашингтоні 16 листопада

У Вашингтоні в п'ятницю, 16 листопада, розпочалося засідання комісії стратегічного партнерства США-Україна. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає РБК-Україна ізх посиланням на Twitter міністра.

У роботі комісії також беруть участь заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, посол України у США Валерій Чалий, спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл та інші.

"Розпочали Комісію стратегічного партнерства. Раніше ми намагалися зрозуміти, в чому саме ця стратегічність. Сьогодні все більш ніж зрозуміло: ми-реальні союзники і друзі. В практичній та ціннісній площині. Ми протистоїмо неоімперській політиці РФ і захищаємо демократичний світ", - написав Клімкін перед початком засідання.

Фото: засідання комісії Україна-США (twitter.com/pavloklimkin)

Нагадаємо, учора, 15 листопада 2018, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав робочий візит до США. Перша зустріч у вашингтоні в Клімкіна відбулася з Куртом Волкером. Сторони обговорили протидію спробам Росії легалізувати "вибори" на Донбасі.