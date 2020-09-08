З початку року в ОРЛО вигоріло понад 1300 гектарів землі через пожежі

Фото: пожежа в Луганській області (gp.gov.ua)

Близько 190 лісових і степових пожеж сталося з початку року на території окупованих районів Луганської області. В результаті вигоріла рослинність на площі понад 1300 гектарів.

Про це заявили представники бойовиків, передають "Новости Донбасса".

Із загального числа пожеж 85 сталися на території лісів - вигоріло 201 га.



Також незаконне угруповання "ЛНР" розробило систему штрафів. Для жителів - попередження або штраф від 1 тисячі до 3 тисяч рублів, для посадових осіб - штраф від 5 тисяч до 10 тисяч рублів, для фізичних осіб - підприємців - штраф від 20 тисяч до 50 тисяч рублів, для юридичних осіб - штраф від 50 тисяч до 100 тисяч рублів.

Нагадаємо, раніше в Новоайдарському районі Луганської області завершили гасіння лісової пожежі, яка розпочалася 2 вересня. Пожежа тривала майже шість діб.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці минулого тижня пожежники ліквідували пожежу в Харківській області, яка охопила 500 гектарів лісу.