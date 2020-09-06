Пожежники ліквідували масштабну пожежу в Харківській області

Фото: пожежа у Харківській області (dsns.gov.ua)

Під час пожежі вигоріло 500 га лісу

Масштабна пожежа, що почалася 2 вересня в лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району Харківської області, ліквідовано. Постраждали більше 30 оcіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, від ДСНС на місці залишається 46 осіб особового складу та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, пожежа в Харківській області виникло 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району, через пожежу рятувальники евакуювали 52 людини.

За попередньою версією, причиною пожежі в Харківській області є людський фактор, також розглядається підпал.

За даними ДСНС, в результаті пожеж в Харківській області постраждали 33 особи. Також вогнем було пошкоджено 22 домогосподарства.