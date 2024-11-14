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НАБУ обратилось в Интерпол для объявления Одарченко в международный розыск, - источники

Киев, Четверг 14 ноября 2024 18:27
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НАБУ обратилось в Интерпол для объявления Одарченко в международный розыск, - источники Фото: Андрей Одарченко, нардеп (Facebook Одарченко)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Национальное антикоррупционное бюро попросило Интерпол объявить нардепа Андрея Одарченко в международный розыск. Его заочно приговорили к тюрьме.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации источников, НАБУ направило в Интерпол материалы, которые позволят объявить Одарченко в международный розыск.

Стоит заметить, что 19 сентября Высший антикоррупционный суд уже объявлял Одарченко в международный розыск. Причиной стало то, что он сбежал за границу.

Дело Одарченко

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что нардепа Андрея Одарченко поймали на попытке дать взятку тогда еще главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафе Найему.

Парламентарий предлагал Найему криптовалюту Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов за "помощь" в выделении средств на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где он является ректором.

22 ноября суд избрал Одарченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 15 млн гривен. На следующий день нардеп внес залог. Уже в сентябре этого года стало известно, что он сумел сбежать за границу.

При этом сегодня, 14 ноября, ВАКС приговорил Одарченко к 8 годам тюрьмы.

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