НАБУ заявляє про прояви української корупції у 65 країнах світу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НАБУ дізналося про прояви корупції із запитів про міжнародну правову допомогу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) знайшло прояви української корупції у 65 країнах світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, НАБУ надіслало близко 500 запитів про міжнародну правову допомогу до компетентних органів інших держав. Із них лише у ІІ півріччі 2018-го - 118, із яких на 52 надана відповідь. Мета запитів - з’ясувати обставини вчинення корупційних злочинів, в результаті яких завдано шкоди інтересам України.

У НАБУ поснюють потребу у міжнародній комунікації тим, що більшість корупційних схем передбачає участь компаній, що зареєстровані за кордоном. Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів.

Прикладами кримінальних проваджень НАБУ, розслідування яких привело детективів за кордон, є: заволодіння 247 млн грн ДП "АМПУ", завдання 60,5 млн дол. США збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація". НАБУ і САП попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяно іноземних контрагентів, державним інтересам завдано збитки на суму близько 7 млрд гривень.

"Українська корупція залишила слід у 65 країнах світу. Найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. Зі свого боку Національне бюро також намагається оперативно реагувати на запити, отримані від закордонних колег: 90% із них виконані", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що судді не призначили підготовче засідання у 48 з-поміж 180 справ, в яких станом на 31 січня 2019 року, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) з початку роботи притягнуло до відповідальності 476 осіб.