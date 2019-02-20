ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ заявляє про прояви української корупції у 65 країнах світу

Новини » Політика    20.02.2019 - 16:40
НАБУ заявляє про прояви української корупції у 65 країнах світу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НАБУ дізналося про прояви корупції із запитів про міжнародну правову допомогу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) знайшло прояви української корупції у 65 країнах світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ. 

Як зазначається, НАБУ надіслало близко 500 запитів про міжнародну правову допомогу до компетентних органів інших держав. Із них лише у ІІ півріччі 2018-го - 118, із яких на 52 надана відповідь. Мета запитів - з’ясувати обставини вчинення корупційних злочинів, в результаті яких завдано шкоди інтересам України.

У НАБУ поснюють потребу у міжнародній комунікації тим, що більшість корупційних схем передбачає участь компаній, що зареєстровані за кордоном. Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. 

Прикладами кримінальних проваджень НАБУ, розслідування яких привело детективів за кордон, є: заволодіння 247 млн грн ДП "АМПУ", завдання 60,5 млн дол. США збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація". НАБУ і САП попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяно іноземних контрагентів, державним інтересам завдано збитки на суму близько 7 млрд гривень.

"Українська корупція залишила слід у 65 країнах світу. Найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. Зі свого боку Національне бюро також намагається оперативно реагувати на запити, отримані від закордонних колег: 90% із них виконані", - йдеться в повідомленні. 

НАБУ заявляє про прояви української корупції у 65 країнах світуРБК-Україна писало, що судді не призначили підготовче засідання у 48 з-поміж 180 справ, в яких станом на 31 січня 2019 року, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) з початку роботи притягнуло до відповідальності 476 осіб.

До суду направлено 15 протоколів про порушення в деклараціях чиновників НАБУ і САП маніпулюють згадками Мартиненка по "Енергоатому", - адвокат
Новини України НАБУкоррупция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся