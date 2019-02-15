НАБУ за січень 2018 притягнуло до відповідальності 476 осіб

Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

У роботі детективів наразі - 693 кримінальні провадження

За підсумками роботи за січень 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) притягнуло до відповідальності 476 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, 166 осіб підозрюються у вчиненні правопорушень, факти яких розслідують детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ще 310 осіб притягнуті до відповідальності як обвинувачені у справах щодо топ-корупції. Такими є підсумки роботи НАБУ і САП станом на кінець січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що упродовж попереднього місяця повідомлено про підозру низці осіб, причетних до скоєння резонансних злочинів.

Так, загалом 15 осіб стали підозрюваними у рамках розслідувань двох епізодів корупції на ПАТ "Укрзалізниця". Йдеться про факт заволодіння 93 млн грн внаслідок закупівлі за завищеними цінами стрілочної продукції та про заволодіння понад 98 млн грн у результаті закупівлі за завищеними цінами пального.

"У роботі детективів наразі - 693 кримінальні провадження. У 180 справах, розслідування яких НАБУ і САП завершили, суд має ухвалити рішення. В тому числі й у кількох справах, скерованих до суду у січні: стосовно екс-керівника Держекологічної інспекції, якому інкримінується декларування недостовірної інформації, та стосовно викритого на хабарі співробітника Генеральної прокуратури України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі про розкрадання понад 8 мільйонів доларів на державному підприємстві "Укркосмос".

Як писало РБК-Україна раніше, НАБУ опублікувало схему розтрати і легалізації коштів, призначених для будівництва ракети-носія, яка повинна була вивести на космічну орбіту перший український супутник "Либідь".