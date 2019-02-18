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Суд не розпочав розгляд 48 справ від НАБУ і САП

Новини » Політика    18.02.2019 - 15:58
Суд не розпочав розгляд 48 справ від НАБУ і САП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього до суду було скеровано 180 справ

Судді не призначили підготовче засідання у 48 з-поміж 180 справ, в яких станом на 31 січня 2019 року, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували обвинувальні акти до суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ

Як зазначається, зокрема, вкотре було перенесено апеляційний розгляд щодо ухвали про повернення обвинувального акту у так званій справі "тернопільських прокурорів". Це провадження перебуває у різних судових інстанціях з листопада 2016 року. Наступне засідання призначене на 21 лютого 2019 року.

Крім того, суд не проводить 25 місяців підготовче засідання у справі за фактом завдання збитків ПАТ "ДПЗКУ".

Також зазначається, що з-поміж 36 рішень у справах НАБУ і САП, судді винесли лише два вироки стосовно трьох осіб, які передбачають реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Інші рішення - це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі.

"Національне бюро сподівається на швидкий початок роботи Вищого антикорупційного суду, який зможе поставити крапку у розслідуваннях детективів. Оскільки сьогодні існуюча судова система не спроможна забезпечити оперативний та об’єктивний розгляд справ від НАБУ і САП", - наголошують в НАБУ. 

Суд не розпочав розгляд 48 справ від НАБУ і САП

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) з початку роботи притягнуло до відповідальності 476 осіб. 

РБК-Україна писало, що прокурори САП направили до суду обвинувальний акт у так званій газовій справі про обвинувачення народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора. 

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