У НАБУ заявили про відсторонення двох детективів

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Детективів відсторонили на час проведення службового розслідування

У НАБУ повідомили, що відсторонили на час проведення службового розслідування двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні Лесі Іванової про корупцію в "Укроборонпромі". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ повідомляють, що таке рішення прийняв директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Ради громадського контролю НАБУ й Управління внутрішнього контролю НАБУ.

"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я прийняв рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами BIHUS.info. Переконаний, у ситуації, що склалася, потрібно виважено підійти до аналізу фактів. По завершенню результати службового розслідування ми передамо до ДБР та повідомимо про них громадськість", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, 12 березня Управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі".

РБК-Україна писало, що Transparency International Ukraine закликало керівників Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші".