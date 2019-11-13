НАБУ завершило розслідування стосовно Корчак

Фото: Наталія Корчак (kmu.gov.ua)

Колишня глава НАЗК не задекларувала майна на 544 тисячі гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування стосовно екс-глави Національного агентства з запобігання корупції Наталії Корчак, в результаті чого їй було повідомлено про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що 12 листопада у відношенні Корчак відкрито матеріали кримінальної справи для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і його направлення до суду. Її дії кваліфіковані за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

"Слідство встановило, що колишня глава НАЗК не внесла в декларації за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало в її постійному користуванні. Це авто в 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. гривень, проте станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні екс-чиновниці і її чоловіка. Отже, за законом, цей факт повинен був бути відображений в декларації за 2016 рік, чого колишня посадовиця не зробила", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або їх приховування карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин. Також може загрожувати позбавлення волі на термін до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на початку вересня генеральному прокурору Руслану Рябошапке направили проект підозри Корчак. До цього суд зобов'язав НАБУ відновити справу проти неї.