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НАБУ завершило расследование в отношении Корчак

Новости » Политика     13.11.2019 - 14:35
НАБУ завершило расследование в отношении Корчак
Фото: Наталья Корчак (kmu.gov.ua)

Бывшая глава НАПК не задекларировала имущества на 544 тысячи гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование в отношении экс-главы Национального агентства по предотвращению коррупции Натальи Корчак, в результате чего ей было сообщено о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что 12 ноября в отношении Корчак открыто материалы уголовного дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и его направления в суд. Ее действия квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации за 2016 год сведения о авто, которое находилось в ее постоянном пользовании. Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании экс-чиновницы и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 год, чего бывшая чиновница не сделала", - говорится в сообщении.

Отметим, подача заведомо недостоверных сведений в декларации или их сокрытие наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Также может грозить лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в начале сентября генеральному прокурору Руслану Рябошапке направили проект подозрения Корчак. До этого суд обязал НАБУ возобновить дело против нее.

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