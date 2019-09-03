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САП направила генпрокурору проект підозри Корчак

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 21:04
САП направила генпрокурору проект підозри Корчак
Фото: Наталія Корчак (УНІАН)

Її підозрюють у недостовірний декларування

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект підозри колишньої глави Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Наталії Корчак. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Корчак керувала НАПК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ зацікавилося за підозрою в приховуванні придбання паркомісця, а також пользованиеи незадекларованим авто.

В 2018 році САП відмовилася погодити підозра Наталії Корчак. 16 серпня поточного року Солом'янський районний суд міста Києва скасував закриття справи проти екс-глави НАПК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відновити розслідування кримінальної справи проти екс-голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Крім того, в жовтні 2016 року стало відомо, що 4 члени НАПК щомісяця отримували чотири стандартних окладу замість одного шляхом виписування собі премій. Так, з квітня по вересень 2016-го Корчак отримала більше 700 тис. гривень зарплати. Її стандартний оклад становить 35 тис. гривень. Вона також отримувала 50% від окладу у вигляді надбавки за вислугу, по одному окладу як надбавку за інтенсивність і як премію.

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