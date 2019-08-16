Суд зобов'язав НАБУ відновити справу проти Корчак

Фото: Наталя Корчак (kmu.gov.ua)

Справа стосується призначення Корчак премій самій собі

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відновити розслідування кримінальної справи проти екс-глави Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріали судової справи, опубліковані у Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, суд скасував постанову НАБУ про закриття справи про призначення Корчак премій самій собі.

Згідно з матеріалами, до суду надійшла скарга про те, що 16 квітня НАБУ закрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України відносно екс-глави НАЗК, виходячи з п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, у зв'язку з відсутністю у її діях складу кримінального злочину.

Заявник підкреслив, що детектив НАБУ провів єдину слідчу дію - допит Корчак, яка повідомила, що рішеннями НАЗК члени агентства "делегували" їй право на прийняття відповідних наказів про виплату премій співробітникам. При цьому інші дії детектив не вчиняв: не отримував і не проводив самостійний аналіз зазначених рішень НАПКА, не отримував і не здійснив аналіз документів, створених Корчак як підставу для виплати грошових коштів членам агентства, не допитував інших членів відомства і не встановив фактичний обсяг отриманої грошової винагороди членами агентства.

Також заявник зазначив, що в справі не було здійснено жодної слідчої (розшукової) дії.

У свою чергу детектив НАБУ зазначив, що, згідно з актом Рахункової палати від 27.07.2017р. № 07-10/6 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету НАЗК за 2016-2017 роки, порушень і відхилень не виявлено.

Так, 20 червня суд задовольнив скаргу заявника та скасував постанову НАБУ про закриття справи щодо екс-глави Нацагентства.

"Постанову від 16.04.2019р. старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Нечипоренка Д.І. про закриття кримінального провадження №52018000000000453 від 14.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - скасувати. Ухвала оскарженню не підлягає", - сказано в тексті рішення суду.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року стало відомо, що 4 члени НАЗК щомісяця отримували чотири стандартних оклади замість одного шляхом виписування собі премій. Так, з квітня по вересень 2016-го Корчак отримала понад 700 тис. гривень зарплати. Її стандартний оклад становить 35 тис. гривень. Вона також отримувала 50% від окладу у вигляді надбавки за вислугу, по одному окладу як надбавку за інтенсивність і як премію.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Кабінеті міністрів України заявили, що не давали дозволу на виплату високих премій керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції.