Директор держпідприємства "Артилерійське озброєння" підозрюється у розтраті 1,4 млн гривень

Ілюстративне фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі

Директор держпідприємства “Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" підозрюється у розтраті 1,4 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва у Facebook.

"Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" у вчинені розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чиновник, за даними слідства, організував у 2015 році придбання у приватного підприємства обладнання за завищеною вартістю. Дії посадовця призвели до розтрати 1,4 млн гривень держкоштів.

Наразі чиновнику інкримінують вчинення злочину, передбаченого передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Повідомляється, що вказане підприємство займається виробництвом зброї та боєприпасів.

За інформацією, розміщеною на сайті підприємства, в.о. гендиректора підприємства є Андрій Нестрєляй.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура направила в суд справу мера Ужгорода Богдана Андріїва, обвинуваченого у розтраті 6,5 млн гривень.

Крім того, повідомлялося, що правоохоронці викрили керівництво "Укравтодору" у привласненні 30 млн гривень держкоштів.