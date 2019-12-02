НАБУ завершило розслідування у справі екс-голови Миколаївського автодору

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування відносно колишнього керівника Миколаївського автодору Андрія Максименко. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що 2 грудня підозрюваному та його захисникам були відкриті матеріали справи для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і направлення його до суду.

"Слідство встановило, що у серпні 2019 чиновник вимагав та отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння у перерахуванні їй майже 4,62 млн грн в якості оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Менш ніж через місяць підозрюваний повторно вимагав за отримання частини коштів, сплачених підконтрольної йому державною установою приватному підприємству, на цей раз в сумі 90 тис. доларів", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ затримало Максименко 11 вересня. Після затримання на хабарі Максименко звільнили з автодору.

Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,92 млн грн застави. 16 вересня він вийшов на свободу під заставу.