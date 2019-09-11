Начальника Миколаївського автодору звільнили після затримання на хабарі

Фото: затримання Андрія Максименко (7kanal.com.ua)

У Миколаївському автодорі проведуть позачерговий аудит

Начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка звільнили після затримання на хабарі. Про це йдеться в Facebook Укравтодору.

Повідомляється, що Максименка звільнили з займаної посади після того, як стало відомо про затримання на великому хабарі. Крім того, у Службі автомобільних доріг Миколаївської області призначили позачерговий фінансовий аудит та антикорупційну перевірку.

Нагадаємо, раніше в НАБУ заявили, що Максименка затримали "на гарячому" під час отримання 90 тис. доларів. Ці кошти виявилися другим траншем отриманого хабаря, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн гривень.

За версією слідства, хабар вимагався і було отримано за сприяння у прискоренні виконання контракту по ремонту автомобільних доріг у частині оплати вже виконаних робіт. Крім того, в будівлі Служби автомобільних доріг у Миколаївській області проводять обшуки Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ. Сторонніх не пускають в будівлю.

Як відомо, Максименко до призначення в автодор був радником колишнього голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка.