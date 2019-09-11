ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Начальника Миколаївського автодору звільнили після затримання на хабарі

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 18:06
Начальника Миколаївського автодору звільнили після затримання на хабарі
Фото: затримання Андрія Максименко (7kanal.com.ua)

У Миколаївському автодорі проведуть позачерговий аудит

Начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка звільнили після затримання на хабарі. Про це йдеться в Facebook Укравтодору.

Повідомляється, що Максименка звільнили з займаної посади після того, як стало відомо про затримання на великому хабарі. Крім того, у Службі автомобільних доріг Миколаївської області призначили позачерговий фінансовий аудит та антикорупційну перевірку.

Начальника Миколаївського автодору звільнили після затримання на хабарі

Нагадаємо, раніше в НАБУ заявили, що Максименка затримали "на гарячому" під час отримання 90 тис. доларів. Ці кошти виявилися другим траншем отриманого хабаря, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн гривень.

За версією слідства, хабар вимагався і було отримано за сприяння у прискоренні виконання контракту по ремонту автомобільних доріг у частині оплати вже виконаних робіт. Крім того, в будівлі Служби автомобільних доріг у Миколаївській області проводять обшуки Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ. Сторонніх не пускають в будівлю.

Як відомо, Максименко до призначення в автодор був радником колишнього голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка.

Три заступника голови Нацполиции незабаром покинуть посади
Новини України Укравтодорувольнениевзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся