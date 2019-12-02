НАБУ завершило расследование по делу экс-главы Николаевского автодора

Максименко и его защитникам открыли материалы дела для ознакомления
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в отношении бывшего руководителя Николаевского автодора Андрея Максименко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Сообщается, что 2 декабря подозреваемому и его защитникам были открыты материалы дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд.
"Следствие установило, что в августе 2019 чиновник требовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев. Менее чем через месяц спустя подозреваемый повторно потребовал по получению части средств, уплаченных подконтрольной ему государственным учреждением частному предприятию, на этот раз в сумме 90 тыс. долларов", - сообщили в НАБУ.
Напомним, НАБУ задержало Максименко 11 сентября. После задержания на взятке Максименко уволили из автодора.
Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,92 млн грн залога. 16 сентября он вышел на свободу под залог.