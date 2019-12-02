НАБУ завершило расследование по делу экс-главы Николаевского автодора

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в отношении бывшего руководителя Николаевского автодора Андрея Максименко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что 2 декабря подозреваемому и его защитникам были открыты материалы дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд.

"Следствие установило, что в августе 2019 чиновник требовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев. Менее чем через месяц спустя подозреваемый повторно потребовал по получению части средств, уплаченных подконтрольной ему государственным учреждением частному предприятию, на этот раз в сумме 90 тыс. долларов", - сообщили в НАБУ.

Напомним, НАБУ задержало Максименко 11 сентября. После задержания на взятке Максименко уволили из автодора.

Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,92 млн грн залога. 16 сентября он вышел на свободу под залог.