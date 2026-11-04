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НАБУ задержало топ-генерала СБУ в рамках операции "Карфаген"

18:23 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку (скриншот)

Сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую правду.

Задержание произошло на фоне обнародования информации о разоблаченной преступной организации в рамках операции "Карфаген".

Ее участники систематически давали взятки чиновникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюроопубликовало новые детали и видеозаписи по делу "Карфаген", где речь шла о "крышевании" силовиками, связях с российскими спецслужбами и других подробностях.

Также сообщалось о других резонансных деталях дела и реакции правоохранительных органов на деятельность группировки, о чем говорится в материале РБК-Украина о новых пленках НАБУ.

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