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НАБУ затримало топ-генерала СБУ у межах операції "Карфаген"

18:23 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку (скріншот)

Працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську правду.

Затримання відбулося на тлі оприлюднення інформації про викриту злочинну організацію в межах операції "Карфаген".

Її учасники систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Нагадаємо, що раніше Національне антикорупційне бюро опублікувало нові деталі та відеозаписи у справі "Карфаген", де йшлося про "кришування" силовиками, зв'язки з російськими спецслужбами та інші подробиці.

Також повідомлялося про інші резонансні деталі справи та реакцію правоохоронних органів на діяльність угруповання, про що йдеться у матеріалі РБК-Україна щодо нових плівок НАБУ.

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