НАБУ затримало топ-генерала СБУ у межах операції "Карфаген"

Нагадаємо, що раніше Національне антикорупційне бюро опублікувало нові деталі та відеозаписи у справі "Карфаген", де йшлося про "кришування" силовиками, зв'язки з російськими спецслужбами та інші подробиці.

Також повідомлялося про інші резонансні деталі справи та реакцію правоохоронних органів на діяльність угруповання, про що йдеться у матеріалі РБК-Україна щодо нових плівок НАБУ.