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НАБУ про звільнення Холодницького: сподіваємося це не стане на заваді розслідуванням

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 16:49
НАБУ про звільнення Холодницького: сподіваємося це не стане на заваді розслідуванням
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

НАБУ зробило заяву щодо звільнення керівника САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на відставку Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відомстві сподіваються, що звільнення Холодницького не вплине на перебіг розслідувань.

Таку заяву НАБУ розмістило на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, період п'ятирічної діяльності НАБУ та САП запам'ятався "стрімким стартом протидії корупції в Україні", а також резонансними розслідуваннями та судовими вироками.

"Сподіваємося, що звільнення керівника САП з подальшою необхідністю вирішення окремих робочих питань з Офісом генерального прокурора не стане ризиком для функціонування налагодженого антикорупційного механізму", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, сьогодні Холодницький повідомив про свою відставку та опублікував фото наказу про його звільнення з посади керівника САП. Холодницький не пояснив, чому вирішив звільнитися з САП.

Виконувати обов'язки голови САП буде Максим Грищук, який у 2015 році разом з Холодницьким претендував на посаду голови відомства.

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Новини України звільненняНАБУНазар ХолодницкийСАП
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