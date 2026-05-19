НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу экс-главы Верховного Суда

Источники РБК-Украина рассказали, что речь идет о действующих судьях Жанне Елениной, Ирине Григорьевой и Игоре Железном.

По версии следствия, фигуранты получили взятку за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". Тогда они занимали должности судей Большой Палаты Верховного Суда, которая рассматривает самые сложные правовые споры.

Речь идет о судебном споре, в рамках которого бывшие акционеры оспаривали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината. Эти акции бизнесмен приобрел еще в 2002 году.

Суд первой инстанции отказал в иске, но в 2022 году апелляционный суд признал договор недействительным. Из-за сложности дела его дальнейшее кассационное рассмотрение передали в Большую Палату Верховного Суда.

Чтобы сохранить акции комбината, владелец группы "Финансы и кредит" в течение марта-апреля 2023 года привлек посредника. Через него бизнесмен передал 2,7 млн долларов адвокату из так называемого "бэк-офиса" Верховного Суда.

Эти деньги предназначались для бывшего главы учреждения и судей, которые должны были принять "нужное решение" в пользу бизнесмена.

Что предшествовало

15 мая 2023 года председателя Верховного Суда и адвоката разоблачили во время получения второго транша взятки в размере 450 тысяч долларов. Сейчас дело бывшего главы суда рассматривает ВАКС.

В июле 2023 года подозрение объявили владельцу группы "Финансы и кредит", а в сентябре 2025 года - его посреднику. Впоследствии, 15 октября 2025 года, АП ВАКС разрешила провести специальное досудебное расследование в отношении бизнесмена. В мае 2026 года обвинительный акт в отношении посредника уже направили в суд.