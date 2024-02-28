Рассчитывали на процветание схемы. Пограничники задержали "бизнесменов" на взятке

Пограничники разоблачили двух львовян на взятке, которые организовали схему незаконной переправки уклонистов через государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Дельцы подыскивали "клиентов" и обещали им пересечение через действующие пункты пропуска. Чтобы реализовать затею, планировали "подкупить" пограничника за 9000 долларов. Охранник границы от взятки отказался, а фигурантов задержали", - пишет пресс-служба.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Фото: пограничники задержали "бизнесменов" на взятке (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно ГНСУ задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.