Обогатился на 58 млн и приобрел завод: экс-чиновника Сил логистики поместили под стражу

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 60 миллионов гривен, но судья приняла решение, что это будет содержание под стражей с возможностью внесения залога в 6 миллионов гривен", - рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян .

Напомним, 21 марта следователи ДБР разоблачили на незаконном обогащении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Как удалось выяснить, чиновник в 2022-2023 годах приобрел активы на сумму почти 58 млн гривен. В частности, у него был найден автомобиль Toyota, квартира в Киеве площадью 2022 квадратных метра, 53 земельных участка на территории Украины. Выяснилось, что ему принадлежит единый имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Хищение в Минобороны

В конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ДБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний, объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.