НАБУ не розслідує справ, у яких фігурують кандидати у президенти

При цьому Ситник зазначив, що напередодні виборів до НАБУ надходять заяви щодо кандидатів

НАБУ пока не расследует дела, в которых фигурируют кандидаты на пост президента на выборах 2019. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

Сытник отметил, что при этом в НАБУ поступают определенные обращения по поводу кандидатов.

"Если мы говорим о производствах, которые расследует НАБУ, заявления, конечно есть. Но мы являемся аполитичным органом по поводу того, что кто-то где-то фигурирует, я не буду. Мы это анализируем с точки зрения, насколько это является злоупотреблением права на обращение перед выборами. Такие заявления есть. Дел, как вы формулируете, у нас нет", - сообщил глава НАБУ.

Напомним, ранее кандидат в президенты на выборах 2019 Владимир Зеленский заявил, что против него могут открыть несколько уголовных дел, а также готовят провокации в отдельных районах Луганской области.

Как писало РБК-Украина ранее, полиция обнаружила устройство для прослушки возле офиса Зеленского. По данному факту открыли уголовное дело. Факт расследования затем подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.