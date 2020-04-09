ВАКС відклав розгляд справи Труханова до червня

Фото: Геннадій Труханов (facebook.com/gennadiytruhanov)

Розгляд справи перенесли через неявку адвокатів

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відклав до 5 червня розгляд справу про декларування недостовірної інформації мером Одеси Геннадієм Трухановим. Про це повідомляє "Думская".

Повідомляється, що таке рішення було прийнято після того, як сьогодні, 9 квітня, обидва адвоката Труханового не з'явилися на судове засідання. При цьому один із захисників послався на постанову Кабінету міністрів про карантин, інший був задіяний в іншому судовому процесі.

Нагадаємо, Труханового звинувачують у тому, що він в 2015-16 роках не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки в ряді суб'єктів, відсотки по вкладах в банках. Всього в декларації 2015 року він не вніс майна на загальну суму 32,5 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у мера Одеси є спільні діти.

У грудні 2019 року суд почав дослідження доказів, заявлених стороною обвинувачення, а саме відеозаписів обшуків, а також листувань обвинуваченого і його родичів.