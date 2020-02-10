НАБУ і САП порушують права фігурантів справи "Роттердам +", - адвокат

Керівники НАБУ і САП порушують гарантований Конституцією України принцип невинуватості особи та оголошують перелік притягнутих до відповідальності осіб по справі "Роттердам +", хоча ще навіть не передали їх до суду. Про це написала адвокат екс-голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Прямо зараз, на прес-конференції НАБУ і САП звітують про притягнення до відповідальності екс-голови НКРЕКП. Може, спочатку варто було б хоч його справу до суду передати?" - написала Одинець.

Адвокат нагадала, що такі дії керівників НАБУ і САП є порушенням гарантованого Конституцією принципу невинуватості особи, і є свідченням їх непрофесіоналізму.

"Це пряме порушення ст. 62 Конституції України та ст.17 КПК України згідно з яким Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена і встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили", - додала Одинець.

Нагадаємо, 24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк. За клопотанням НАБУ взяти під варту Вовка суд відповів відмовою.

Раніше Одинець Ірина заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи "Роттердам +", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам +" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули.