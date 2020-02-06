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Експерти підтвердили законність формули і відсутність економічних збитків від формули

Сторона захисту у справі "Роттердам+" надала клопотання про закриття справи в зв'язку з отриманими висновками експертів, які підтверджують законність формули і відсутність економічних збитків. Про це повідомив адвокат Артем Трекке, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з результатами експертизи, облік показників витрат на фрахт і доставку на весь обсяг вугілля (як газової, так і антрацитовой групи) є економічно обґрунтованим", - заявив адвокат Артем Трекке.

За його словами, включення вартості фрахту з портів АРА в порт Південний і перевалки не привело до необгрунтованого зростання цін на вугілля і, як наслідок, збільшення прибутковості постачальників вугілля в Україні в 2016-2019 роках.

"Таким чином, прийняття НКРЕКУ постанови №289 від 3 березня 2016 роки (яке визначило порядок формування прогнозної оптової ринкової ціни на електроенергію), що не завдало жодних збитків ні державі, ні споживачам, ні будь-яким іншим суб'єктам господарювання", - зазначив адвокат.

За словами сторони захисту, отримані також висновки фахівців в галузі кримінального права, які підтвердили відсутність порушень безпосередньо при прийнятті постанови, а також висновок експерта, який відкидає зв'язок між прийняттям формули і зростанням ціни єврооблігацій ДТЕК.

Отримані висновки, на думку юриста, є вичерпною підставою для закриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, в кінці квітня 2016 року НКРЕКУ початку застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну" ("Роттердам +").

Запропонований НКРЕКП підхід до визначення індикативної (граничної) ціни вугілля за імпортним паритетом було підтримано без зауважень Міненерговугілля, АМКУ і Державною регуляторною службою України. Зокрема, АМКУ визнав прогресивним прив’язку порядку розрахунку граничної ціни до загальновизнаних цінових показників. Згідно результатів експертизи Інституту держави і права ім. Корецького, службові особи НКРЕКП, приймаючи Постанову № 289, діяли в межах своєї компетенції.

Генеральный секретар Європейської асоціації вугілля (EURACOAL) Брайан Ріккетс стверджував, що введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішення для України, а прив’язка до індексу АРІ - абсолютно коректною.

Як повідомлялося, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, що ухвалили вугільну формулу "Роттердам+".

З 1 липня 2019 року набрав чинності новий ринок електроенергії, в зв'язку з чим колишні принципи формування цін скасовані, і формула "Роттердам плюс" припинила дію.

У січні 2020 Кабінет Міністрів переглянув формулу розрахунку ціни газу, зобов'язавши НАК "Нафтогаз" формувати вартість газу виходячи з котирувань на нідерландському хабі TFF - на одному з найбільш ліквідних торгових майданчиків Європи. Експерти вважають, що нова газова формула аналогічна формулі "Роттердам+".