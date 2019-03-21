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НАБУ дозволили не показувати секретні меморандуми з ФБР

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 10:59
НАБУ дозволили не показувати секретні меморандуми з ФБР
Фото: директор НАБУ Артем Ситник (РБК-Україна)

Зміст меморандумів НАБУ і ФБР визнано конфіденційним

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) не оприлюднювати конфіденційні меморандуми з американським Федеральним бюро розслідувань (ФБР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що апеляційний суд скасував рішення, яким НАБУ зобов'язали надати громадській організації "Правова держава" копії меморандумів з ФБР. У постанові говориться, що в посольстві США в Україні повідомили про необхідність погодження з НАБУ і ФБР будь-яких публічних заяв щодо змісту меморандумів. На цій підставі НАБУ надало копії з назвою документа, підписом уповноваженої особи та датою підписання, а інші листи були порожніми.

Зазначимо, в листопаді 2018 року суд першої інстанції частково задовольнив скаргу "Правової держави", встановивши відсутність обмежень на поширення тексту після оприлюднення інформації про існування меморандумів. Апеляційний суд скасував це рішення, прийшовши до висновку, що саме зміст документів є конфіденційним.

Нагадаємо, в червні 2017 року НАБУ і ФБР продовжили співпрацю ще на два роки. В рамках цієї співпраці сторони будуть обмінюватися інформацією, проводити навчання та реалізовувати спільні напрацювання в сфері розслідування корупційних злочинів.
 

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