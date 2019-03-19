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Понад 50 проваджень НАБУ і САП не розглядаються у суді

Новини » Політика    19.03.2019 - 09:46
Понад 50 проваджень НАБУ і САП не розглядаються у суді
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Всього НАБУ та САП скерувало в суд вже 189 справ

У 52 випадках з-поміж 189 справ, в яких детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували обвинувальні акти або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності до судів, не призначили навіть підготовче засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ

Як зазначається, у справі за фактом завдання збитків ПАТ "ДПЗКУ" за 25 місяців не досліджено жодного доказу чи допитано свідків, оскільки у справі не відбулося навіть підготовчого засідання.

Повідомляється, що у багатьох випадках судді призначають засідання на середину червня.

"Можливо, це пов’язано з очікуванням початку роботи Антикорупційного суду, куди ці справи будуть скеровані за підсудністю. Національне бюро також сподівається на швидкий початок роботи Вищого антикорупційного суду, який зможе поставити крапку у розслідуваннях детективів", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що з-поміж 37 рішень у справах від НАБУ і САП, судді винесли лише два вироки стосовно трьох осіб, які передбачають реальне покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) закрили 16 кримінальних проваджень, відкритих за фактами можливого незаконного збагачення.

РБК-Україна писало, що  суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

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