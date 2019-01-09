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НАБУ проводить обшук у міськраді Білої Церкви

Новини » Політика    09.01.2019 - 14:21
НАБУ проводить обшук у міськраді Білої Церкви
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Слідчі дії здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів САП

Детективи Національного бюро України (НАБУ) наразі проводять обшуки у міській раді Білої Церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ на сторінці у Twitter.

Як зазначається, слідчі дїі здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів САП в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання міською радою будівлі за ймовірно завищеною ціною у 2018 році.

НАБУ проводить обшук у міськраді Білої ЦерквиЯк зазначив юрист, головний експерт антикорупційної групи РПР Олександр Лємєнов, у Білій Церкві для потреб міської влади було викуплена будівля в центрі міста у фізичної особи на суму майже 1 млн доларів.

"Не хочу дискутувати, чи потрібна була ця нерухомість. Загалом, проблема стосувалась і розбіжності в оцінці та вартості придбання, якщо не помиляюсь, на 18 млн грн", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

НАБУ проводить обшук у міськраді Білої Церкви

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в Господарському суді Івано-Франківської області.

Слідчі дії проводилися в рамках розслідування справи про одержання 5 тисяч євро хабара одним із суддів цього суду. Так, 7 серпня 2018 року суддя був затриманий відразу після отримання 3000 євро - частини від обумовленої суми - від місцевого жителя.

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