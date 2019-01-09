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НАБУ проводит обыск в мэрии Белой Церкви

Новости » Политика    09.01.2019 - 14:21
НАБУ проводит обыск в мэрии Белой Церкви
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров САП

Детективы Национального бюро Украины (НАБУ) в настоящее время проводят обыски в городском совете Белой Церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ на странице в Twitter.

Как отмечается, следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения городским советом здания по предположительно завышенной цене, в 2018 году.

НАБУ проводит обыск в мэрии Белой ЦерквиКак отметил юрист, главный эксперт антикоррупционной группы РПМ Александр Леменов, в Белой Церкви для нужд городской власти было выкуплено здание в центре города у физического лица на сумму почти 1 млн долларов.

"Не хочу дискутировать, нужна ли была эта недвижимость. В общем, проблема касалась и разногласия в оценке и стоимости приобретения, если не ошибаюсь, на 18 млн грн", - написал он на своей странице в Facebook.

НАБУ проводит обыск в мэрии Белой Церкви

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Хозяйственном суде Ивано-Франковской области.

Следственные действия проводились в рамках расследования дела о получении 5 тысяч евро взятки одним из судей этого суда. Так, 7 августа 2018 года судья был задержан сразу после получения 3000 евро - части от оговоренной суммы - от местного жителя.

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