RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАБУ проводит в Харьковской ОВА следственные действия

Фото: НАБУ проводит в Харьковской ОВА следственные действия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 5 апреля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в Харьковской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА в Telegram.

В ведомстве отмечают, что следственные действия происходят в структурных подразделениях ОВА. В частности, у руководства аппарата областной военной администрации и департамента агропромышленного развития.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и способствует его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - добавляют в Харьковской ОВА.

Стоит заметить, что ранее информация об "обысках в ОВА" появилась в харьковских СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что замглавы Одесской ОВА, которого подозревали в мошенничестве, уволили.

Также мы писали, что в Одесской ОВА прошли обыски. Их провели сотрудники ГБР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУхарков