Подозреваемого в мошенничестве замглавы Одесской ОВА уволили

Во вторник, 10 января, замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова, которого недавно задержала СБУ за подозрение в мошенничестве, уволили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram .

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 января СБУ задержала Олега Муратова, замглавы Одесской областной военной администрации, который за 35 тысяч долларов хотел "решить" вопрос с тюремным заключением своего подчиненного.

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