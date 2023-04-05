НАБУ проводить в Харківській ОВА слідчі дії

У відомстві зазначають, що слідчі дії відбуваються у структурних підрозділах ОВА. Зокрема, у керівництва апарату обласної військової адміністрації та департаменту агропромислового розвитку.

"ОВА зі свого боку максимально і всебічно співпрацює з НАБУ і сприяє його роботі, надає детективам Агентства всі документи і необхідну інформацію", - додають у Харківській ОВА.

Варто зауважити, що раніше інформація про "обшуки в ОВА" з'явилася у харківських ЗМІ.