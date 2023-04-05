НАБУ проводить в Харківській ОВА слідчі дії

Сьогодні, 5 квітня, співробітники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії у Харківській обласній військовій адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА в Telegram.
У відомстві зазначають, що слідчі дії відбуваються у структурних підрозділах ОВА. Зокрема, у керівництва апарату обласної військової адміністрації та департаменту агропромислового розвитку.
"ОВА зі свого боку максимально і всебічно співпрацює з НАБУ і сприяє його роботі, надає детективам Агентства всі документи і необхідну інформацію", - додають у Харківській ОВА.
Варто зауважити, що раніше інформація про "обшуки в ОВА" з'явилася у харківських ЗМІ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступника голови Одеської ОВА, якого підозрювали в шахрайстві, звільнили.
Також ми писали, що в Одеській ОВА пройшли обшуки. Їх провели співробітники ДБР.
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