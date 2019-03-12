ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НАБУ прокоментували закриття справи Продана

Новини » Політика    12.03.2019 - 10:47
У НАБУ прокоментували закриття справи Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Справу Продана повинні закрити через рішення КСУ

Справу про незаконне збагачення колишнього в. о. Державної фіскальної служби Мирослава Продана мають закрити за рішенням Конституційного суду. Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У прес-службі відзначили, що за рішенням Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, всі провадження по цій статті повинні бути закриті.

"Послідовне закриття кримінальних проваджень не має ніякого значення. А в цьому конкретному епізоді - ми конкретно з'ясуємо так це чи ні. В цілому підслідність справи Продана була визначена за детективами НАБУ ", - розповіли в прес-службі.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що справу Продана за незаконне збагачення закрили у зв'язку зі скасуванням кримінальної відповідальності за цією статтею.

Нагадаємо, в лютому суд зняв електронний браслет з Продана.

Його підозрювали в незаконному збагаченні, а саме придбанні двох квартир в елітній київській новобудові (6,7 млн гривень), двох будинків у Туреччині (78 млн гривень), а також трьох автомобілів представницького класу (3,4 млн гривень).

 

У Раді розповіли, коли приступлять до закону Порошенка про незаконне збагачення Стало відомо про роль слідчих органів у схемах з оборонкою
Новини України НАБУМирослав Продан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся