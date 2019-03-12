У НАБУ прокоментували закриття справи Продана

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Справу Продана повинні закрити через рішення КСУ

Справу про незаконне збагачення колишнього в. о. Державної фіскальної служби Мирослава Продана мають закрити за рішенням Конституційного суду. Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У прес-службі відзначили, що за рішенням Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, всі провадження по цій статті повинні бути закриті.

"Послідовне закриття кримінальних проваджень не має ніякого значення. А в цьому конкретному епізоді - ми конкретно з'ясуємо так це чи ні. В цілому підслідність справи Продана була визначена за детективами НАБУ ", - розповіли в прес-службі.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що справу Продана за незаконне збагачення закрили у зв'язку зі скасуванням кримінальної відповідальності за цією статтею.

Нагадаємо, в лютому суд зняв електронний браслет з Продана.

Його підозрювали в незаконному збагаченні, а саме придбанні двох квартир в елітній київській новобудові (6,7 млн гривень), двох будинків у Туреччині (78 млн гривень), а також трьох автомобілів представницького класу (3,4 млн гривень).