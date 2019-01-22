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ПриватБанк назвав терміни розгляду судом Лондона апеляції у справі проти Коломойського

Новини » Фінанси    22.01.2019 - 16:28
ПриватБанк назвав терміни розгляду судом Лондона апеляції у справі проти Коломойського
Фото: ПриватБанк (УНІАН)

Суд розгляне апеляцію протягом першого півріччя

Апеляційний суд ухвалить рішення про юрисдикцію позову націоналізованого "ПриватБанку" проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління банку Петро Крумханзл, передає кореспондент РБК-Україна.

Крумханзл заявив, що в Лондонському суді було прийнято рішення, що "у судах Англії немає права на юрисдикцію цього кейса".

"Ми з цим не згодні. Ми в грудні подали апеляцію. І зараз Апеляційний суд Англії розглядає цю апеляцію. Ця апеляція повинна бути вирішена протягом першого півріччя 2019 року", - повідомив він.

Крумханзл підкреслив, що до розгляду апеляції діє всесвітній арешт активів колишніх власників банку.

Нагадаємо, 23 листопада 2018 року націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.

У грудні 2018 року націоналізований "ПриватБанк" подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона з питання юрисдикції справи проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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