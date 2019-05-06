НАБУ завершило розслідування по справі Труханова

Фото: Генадій Труханов (РБК-Україна)

Мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення одеським мером Генадієм Трухановим недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зокрема, у пресс-службі повідомили, що 3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта. За даними слідства, Труханов не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є його дружина, з якою він перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки.

"Мером Одеси незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня САП повідомила Труханову про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Їх підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.