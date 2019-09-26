ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ передало до суду справу про 8 млн доларів збитків "Укркосмосу"

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 13:46
НАБУ передало до суду справу про 8 млн доларів збитків "Укркосмосу"
Фото: ДП "Укркосмос" (ukrkosmos.com)

Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційний суд

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило досудове розслідування у справі про розкрадання понад 8 млн доларів на державному підприємстві "Укркосмос". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За даними слідства, колишні директор підприємства і позаштатний радник гендиректора протягом 2011-2017 років організували схему, за якою вивели за кордон і легалізували 8,245 млн доларів за кредитом у розмірі 292,4 млн доларів, наданого Канадським експортним агентством для виготовлення та запуску першого українського геостаціонарного телекомунікаційного супутника

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно колишніх чиновників направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду справи по суті.

"Через дії обвинувачених зірваний запуск супутника "Либідь" як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв'язку України. Водночас, уряд змушений сплачувати за кредитом, наданим держпідприємству. Наразі ці витрати уряду вже становлять близько 6 млрд грн", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі про розкрадання на державному підприємстві "Укркосмос".

РБК-Україна повідомляло раніше, що детективи бюро 4 грудня повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до нанесення 8,2 доларів збитків "Укркосмосу".

НАБУ заперечує причетність до прослушки Труби Суд зняв арешт з "вертолітного майданчика" Януковича
Новини України НАБУСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся