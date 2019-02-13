НАБУ завершило розслідування справи щодо розкрадання 8 млн доларів на "Укркосмос"

Фото: ДП "Укркосмос" (ukrkosmos.com)

Стороні захисту надали доступ до матеріалів справи

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування у справі про розкрадання понад 8 мільйонів доларів на державному підприємстві "Укркосмос". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Вказано, що стороні захисту надали доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

"13 лютого 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили особам, підозрюваним у завданні понад 8 млн дол. США збитків ДП "Укркосмос" про завершення досудового розслідування. Стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед підозрюваних - екс-директор ДП, чиї дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"), та колишній позаштатний радник генерального директора Національного космічного агентства України (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України).

"Зазначені особи організували схему, за якою впродовж 2011-2017 років вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол. США, призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш", та виділених за кредитом Канадського експортного агентства під гарантії уряду України в розмірі 292,4 млн доларів США", - зазначили у НАБУ.

Підкреслюється, що через вказані дії запуск першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь", як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України, зірвано. При цьому Кабінет міністрів змушений сплачувати за кредитом, наданим держпідприємству. Наразі ці витрати уряду вже становлять близько 6 млрд гривень.

Нагадаємо, у кінці січня НАБУ повідомило колишньому керівнику ДП "Укркосмос" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна раніше, НАБУ опублікувало схему розтрати і легалізації коштів, призначених для будівництва ракети-носія, яка повинна була вивести на космічну орбіту перший український супутник "Либідь".

Додамо, детективи бюро 4 грудня повідомили про підозру двом особам, імовірно причетним до нанесення 8,2 доларів збитків "Укркосмосу".