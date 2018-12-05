НАБУ затримало радника екс-директора "Укркосмосу"

Ілюстративне фото (facebook.com/slovoidilo ua)

Його підозрюють у розкраданні 8 млн доларів ДП

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 4 грудня повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до нанесення 8,2 доларів збитків Державному підприємству "Укркосмос". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

У НАБУ також повідомили, що один з них, колишній позаштатний радник генерального директора державного космічного агентства України, затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Зокрема, його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ч. 3 ст.209 ("Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Дії другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що протягом 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон і легалізували 8,2 млн доларів, надані в рамках кредиту Експортного агентства Канади і були призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш". В результаті таких дій зірвано запуск першого українського супутника "Либідь".

Детективи НАБУ перевіряють причетність інших осіб до нанесення збитку держпідприємству.

ЗМІ повідомляли, що у той час посаду радника генерального директора Державного космічного агентства України займав Михайло Гріншпон.

Нагадаємо, у травні 2010 року "Укркосмос" та канадська компанія MDA підписали контракт щодо створення першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь". Як відомо, фінансувала проект канадська експортна агенція EDC, яка видала Україні кредит у розмірі 292 млн доларів під гарантії українського уряду.

При цьому сейшельська компанія-посередник Briklin Limited втратила 8 мільйонів доларів США, які сейшельська компанія повинна була передати "Південмашу". У зв'язку з цим супутник так і не був запущений.