НАБУ заперечує вилучення справ по ГПУ і бюро при обшуках в Окружному адмінсуді

Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

У НАБУ зазначили, що проводили обшуки по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і суддями ОАСК

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заперечує вилучення справ по Генпрокуратурі і самого бюро при обшуках в Окружному адмінсуді Києва. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначили, що проводили обшуки в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

"Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодко, під час пресконференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають відношення до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, адвокат Євген Солодко сьогодні на брифінгу заявив, що під час обшуків в ОАСК детективами НАБУ були вилучені кілька адміністративних справ стороною яких є керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Додамо, що сьогодні підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис до заступника генерального прокурора.