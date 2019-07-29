ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ заперечує вилучення справ по ГПУ і бюро при обшуках в Окружному адмінсуді

Новини » Політика    29.07.2019 - 14:42
НАБУ заперечує вилучення справ по ГПУ і бюро при обшуках в Окружному адмінсуді
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

У НАБУ зазначили, що проводили обшуки по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і суддями ОАСК

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заперечує вилучення справ по Генпрокуратурі і самого бюро при обшуках в Окружному адмінсуді Києва. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначили, що проводили обшуки в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

"Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодко, під час пресконференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають відношення до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

НАБУ заперечує вилучення справ по ГПУ і бюро при обшуках в Окружному адмінсуді

Зазначимо, адвокат Євген Солодко сьогодні на брифінгу заявив, що під час обшуків в ОАСК детективами НАБУ були вилучені кілька адміністративних справ стороною яких є керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Додамо, що сьогодні підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис до заступника генерального прокурора.

Підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва надійшли в ГПУ ГПУ погодить підозри суддям Окружного адмінсуду
Новини України ГПУНАБУобшукОкружной административный суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся