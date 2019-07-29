НАБУ отрицает изъятие дел по ГПУ и бюро при обысках в Окружном админсуде

Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

В НАБУ отметили, что проводили обыски по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и судьями ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отрицает изъятие дел по Генпрокуратуре и самому бюро при обысках в Окружном админсуде Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отметили, что проводили обыски в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

"Информация, распространенная адвокатом Евгением Солодко, во время пресс-конференции о якобы изъятии в ходе обысков в Окружном административном суде Киева дел, имеющих отношение к НАБУ или УСП ГПУ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отметим, адвокат Евгений Солодко сегодня на брифинге заявил, что во время обысков в ОАСК детективами НАБУ были изъяты несколько административных дел стороной которых является руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Добавим, что сегодня подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора.