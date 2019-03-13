НАБУ відкрило справу після другої частини розслідування про корупцію в "оборонці"

НАБУ відкрило справу після розслідування журналістів "Наші гроші"

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что после публикации расследования журналистки Леси Ивановой о хищениях в "Укроборонпроме" было зарегистрировано производство. Об этом он заявил в ходе внеочередного расширенного заседания Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений относительно хищений в оборонной сфере, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что некоторые расследования, которые проводились НАБУ, показывают, что очень часто совершению преступления способствует то, что нет полного перечня имущества.

"Действительно в НАБУ есть отдел, который занимается расследованием дел в сфере обороны. Работа определенная, в том числе за информацией, она проводилась. Некоторые опубликованные материалы нам ранее не были известны. Дело зарегистрировано по второй серии репортажа, мы сейчас зарегистрировали производства и детективы сейчас работают в том направлении. Очень много дел сейчас в разработке", - сказал он.

Напомним, журналисты-расследователи программы "Наші гроші" установили, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

После этого по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) було поручено провести аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.