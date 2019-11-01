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НАБУ відкрило справу стосовно Кличка

Новини » Політика     01.11.2019 - 17:20
НАБУ відкрило справу стосовно Кличка
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Справу проти Кличка відкрито на вимогу антикорупційного суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завело справу на мера Києва Віталія Кличка на вимогу Вищого антикорупційного суду. Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в НАБУ.

Повідомляється, що НАБУ на виконання постанови Вищого антикорупційного суду від 2 жовтня 2019 внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Станом на 31 жовтня досудове розслідування у зазначеному провадженні продовжується", - повідомили в НАБУ.

Зазначимо, ВАКС до цього зобов'язав бюро відкрити справу щодо Кличка за підозрою в можливому зловживанні владою.

"Зобов'язати уповноважену особу Національного антикорупційного бюро України внести до ЄРДР відомості, викладені у депутатському зверненні від 18.09.2019 р.. За вх. № Ко-11235, про вчинені кримінальні правопорушення, передбачених ст. 364, 368, 368-2, 191 Кримінального кодексу України. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 вересня 2019 провадження за вищевказаною скаргою було відкрито", - йдеться в постанові ВАКС.

Крім того, в НАБУ зазначили, що не розслідують факт можливої державної зради з боку Кличка і двох його заступників.

Нагадаємо, справа стосується можливого розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту в Києві. Депутати Київради заявляли про бездіяльність НАБУ у відкритті справи проти мера Києва на підставі депутатського звернення про те, що Кличко разом з посадовими особами КМДА нібито використовував бюджетні кошти Києва в завищених розмірах. Гроші перераховувалися компанії, яка виграла тендер на реконструкцію шляхопроводу.

До цього РБК-Україна повідомляло, що Кличко збільшив вартість реконструкції Шулявського мосту до 1 млрд гривень.

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Новини України Віталий КличкоНАБУрозкрадання
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