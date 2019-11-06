У Кличка заявляють про завершення протистояння з офісом Зеленського

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У Кличка вважають, що Банкова більше не буде намагатися усунути його з посади голови КМДА

На сьогоднішній день протистояння між Офісом президента Володимира Зеленського і київським мером Віталієм Кличком завершено. Про це в інтерв'ю bihus.info заявив радник Кличка Максим Бахматов.

За його словами, команда Кличка "навряд чи опонує" команді Зеленського. Він також прокоментував протистояння Кличка з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Кличко - це мер, а Богдан - це керівник Офісу президента, чому він має тролити мера? І взагалі, що таке тролити? Ти маєш надати факти, прокуратура має давати якісь запити. Все інше - це такий феєрверк без результату", - зазначив Бахматов.

Він зазначив, що з боку Офісу президента більше не буде спроб змістити Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Кличка проти Богдана. Кличко, зокрема, просить визнати протиправними дії Богдана щодо звернення до Кабміну з вимогою внести подання про звільнення його з посади голови КМДА.

Публічний конфлікт між ними розгорівся після того, як Богдан заявив, що Кличко втратив контроль над столицею і має піти у відставку.