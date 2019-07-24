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НАБУ відкрило справи з-за можливих розкрадань на будівництві мосту в Києві


НАБУ розслідує, не завищили вартість виконаних робіт під час будівництва пішохідного мосту

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу через можливі розкрадання бюджетних коштів при будівництві пішохідно-велосипедного моста в Києві. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі "112".

Він підтвердив, що в НАБУ відкрито провадження про зловживання і можливе розкрадання бюджетних грошей. Таким чином, відомство розслідує, чи не завищили вартість виконаних робіт під час будівництва пішохідно-велосипедного моста.

"Справді таке виробництво є, дуже багато публікацій з цього приводу було і заяв. Тому ми відреагували на все це і зареєстрували виробництва, будемо його розслідувати. Основний склад злочину, яке ми розслідуємо, це розкрадання або розтрата бюджетних коштів. Будемо досліджувати, наскільки обґрунтована вартість цих робіт та їх якість", - заявив Ситник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 грудня 2018 року в Києві почалося будівництво пішохідно-велосипедного моста.

Крім того, в Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який також відомий як "міст Кличка", з'явилися тріщини біля основи огорожі, а також в одному місці сильно ослабли троси. Серйозна тріщина утворилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки.

Також на пішохідний міст хотів заїхати водій позашляховика SsangYong Kyron. Він мав намір в'їхати на конструкцію 30 червня близько п'яти ранку, але правоохоронці припинили спробу.

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